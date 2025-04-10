Россия проводит разведку боем, готовясь к весеннему наступлению – эксперт

Анатолий Лапин.  
10.04.2025 13:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские войска продолжают тактику измора ВСУ, главной целью которой является обрушение фронта. Для этого они проводят разведку боем, выявляя слабые места. Одновременно происходит и подготовка к весеннему наступлению, которое обязательно состоится, в случае, если переговоры о перемирии провалятся.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска продолжают тактику измора ВСУ, главной целью которой является обрушение фронта. Для этого...

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«Неосведомленному зрителю может показаться, что на всех фронтах затишье и снижение активности. Я бы не стал делать такие утверждения, так как на войне все подчиняется своим законам и правилам. Исходя из стратегии Кремля, так называемой стратегии измора или истощения, главная задача состоит не в прорыве фронта, а его в обрушении. Другими словами, довести ситуацию до такой стадии, чтобы ВСУ не смогли организованно оказывать сопротивление.

Поэтому давить не там, где определенные направления главного, второстепенного и отвлекающих ударов, а там, где ВСУ дает возможность. По математике, период очередного затишья заканчивается, и если переговоры ни к чему не приведут, весенние наступления 2025 года пройдут по плану. В настоящее время проводится разведка боем, находятся слабости в обороне ВСУ и туда направляется удар. Если мы отбрасываем противника на исходное, то аналогичные действия на других участках», – заявил Стариков.

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