Россия проводит разведку боем, готовясь к весеннему наступлению – эксперт

Российские войска продолжают тактику измора ВСУ, главной целью которой является обрушение фронта. Для этого они проводят разведку боем, выявляя слабые места. Одновременно происходит и подготовка к весеннему наступлению, которое обязательно состоится, в случае, если переговоры о перемирии провалятся.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неосведомленному зрителю может показаться, что на всех фронтах затишье и снижение активности. Я бы не стал делать такие утверждения, так как на войне все подчиняется своим законам и правилам. Исходя из стратегии Кремля, так называемой стратегии измора или истощения, главная задача состоит не в прорыве фронта, а его в обрушении. Другими словами, довести ситуацию до такой стадии, чтобы ВСУ не смогли организованно оказывать сопротивление.