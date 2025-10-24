Россия прорвалась вглубь Днепропетровщины на 17 километров, – укро-эксперт

Если еще в начале года движение российской армии в направлении Днепропетровской области рассматривалось как гипотетическое, то всего за несколько месяцев ВС РФ смогли взять под контроль территорию на 17 километров вглубь.

В целом ситуация в Днепропетровской области для Украины складывается крайне неприятно. Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

