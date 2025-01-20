Россия построит новую ГТС – украинская будет уничтожена вместе с «незалежной»
Газотранспортная система Украины как экономическая основа всех политических режимов периода независимости будет уничтожена перед капитуляцией Киева.
Такое мнение в эфире «Первого Севастопольского» высказал журналист, депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается украинской части газотранспортной советской системы, она не достанется никому. Я совершенно уверен, что когда окончание ликвидации террористической организации «Украина» станет очевидным, даже самым фанатичным её деятелям, они постараются устроить выжженную землю.
Они уже сейчас, уходя из промышленных городов, стараются уничтожить там всё производство. Потому что понимают – уходят навсегда. И газотранспортную систему они тоже постараются уничтожить. Так что создавать её в любом случае придётся заново, за наши деньги и в нашей собственности», – отметил Вассерман.
Ведущий эксперт севастопольского Центра стратегических исследований, кандидат исторических наук Андрей Мартынкин добавил, что при Дональде Трампе война США за газовые рынки только усилится.
«Поскольку Трамп как раз и выступает как представитель тех американцев, которые хотят возродить американскую промышленность. У нас принято считать, что США в основном продавали какую-то продукцию высокого передела, а только мы, как лапотники, вечно продаём нефть и газ.
На самом деле Соединённые Штаты вечно продавали нефть, газ и зерно, никак не продукцию высокого передела. И за счёт этого и богатели. И они как раз всегда отжимали рынки, в том числе у России. И даже Рокфеллер мечтал отжать у Ротшильдов Standard Oil и Shell.
Поэтому контроль над рынками, естественно, важная часть этой политики, и борьба, естественно, усилится. А, зная каким образом Соединенные Штаты эту борьбу ведут, возможно всё что угодно. Тем более, в условиях гибридной войны», – заключил Мартынкин.
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