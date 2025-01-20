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Газотранспортная система Украины как экономическая основа всех политических режимов периода независимости будет уничтожена перед капитуляцией Киева.

Такое мнение в эфире «Первого Севастопольского» высказал журналист, депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается украинской части газотранспортной советской системы, она не достанется никому. Я совершенно уверен, что когда окончание ликвидации террористической организации «Украина» станет очевидным, даже самым фанатичным её деятелям, они постараются устроить выжженную землю. Они уже сейчас, уходя из промышленных городов, стараются уничтожить там всё производство. Потому что понимают – уходят навсегда. И газотранспортную систему они тоже постараются уничтожить. Так что создавать её в любом случае придётся заново, за наши деньги и в нашей собственности», – отметил Вассерман.

Ведущий эксперт севастопольского Центра стратегических исследований, кандидат исторических наук Андрей Мартынкин добавил, что при Дональде Трампе война США за газовые рынки только усилится.