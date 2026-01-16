Россия показала, что за минуты сотрёт в пыль Берлин и Варшаву – укро-пропагандист о цели «Орешника»

Игорь Шкапа.  
16.01.2026 18:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 454
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская война стала нормой для Запада, который уже не впечатляется ранее резонансными кадрами.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», об этом в эфире львовского канала НТА заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.

Украинская война стала нормой для Запада, который уже не впечатляется ранее резонансными кадрами. Как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Последний большой обстрел Киева ракетный не встретил какой-то заинтересованности мировых новостей. Украинская война стала нормой не только для украинцев, погибающих в этой войне, которые лишаются жизненных перспектив, здоровья, нормальных условий жизни. То, как живет Украина последние четыре года – это не нормальные годы жизни. Это сплошная черная трагедия.

А за границей нашей страны это тоже начинают воспринимать как норму. Об этом даже не сообщают. Ну, дежурный обстрел Киева, очередной обстрел Львова», – причитал гей-бандеровец.

По его словам, всплеск интереса к Украине вызвал только удар по Львову российской системой «Орешник», но лишь потому, что это был сигнал Европе – мол, «у нас есть такое оружие, которое может быть заряжено ядерными ракетами, и вы не сможете эти ракеты сбить».

Он добавил, что этим сигналом Россия показала, что Берлин или Варшава превращаются в пустыню буквально за несколько минут.

«Ну, сможете нанести удар в ответ, какое это будет иметь значение, когда никакой Варшавы и никакого Берлина уже не будет. Значит перестаньте помогать украинцам, потому что вам будет хуже, они уже привыкли жить в войне, они уже население, обреченное на трагедию. А вам что, это нужно? Вот логика Путина. И тогда европейцы заметили это. Они – об «Орешнике». Это достигло их ушей.

Но они не подумали, что этот «Орешник, который был сигналом им, он же взорвался на украинской территории. Представьте себе, что этот «Орешник» был бы с ядерным оружием. Какие были бы реальные последствия этого удара для Львовщины? Не хочется даже думать», – тревожится Портников.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить