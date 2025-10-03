Россия переводит конфликт в новый цикл, дальше – ковровые бомбардировки – полковник СБУ призвал закупать каши
Российская армия переводит войну в новый цикл и усиливает удары по железнодорожной и энергетической инфраструктуре. Дальше могут начаться ковровые бомбардировки, чтобы ухудшить моральное состояние украинского общества и заставить его отказаться от поддержки армии.
Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Война перешла в новый цикл. Сейчас они перевели ее – и наносят удары по железнодорожным участкам, энергетике. Но, дай Бог, если это только связано с военной составляющей, чтобы товары двойного назначения не возили, войска не перебрасывали, военную помощь, которую Запад нам дает, везет с западной границы на восточную…
Это перейдет совершенно в другую плоскость, связанную с моральной и ментальной составляющей войны. По-другому, по доктрине генерала Дуэ», – рассуждал он.
«Самое главное в этой доктрине – это нанесение ударов по гражданскому сектору в целях снижения поддержки армии, морально-психологическому упадку, усталости от войны…
Если они перейдут к этому, а потом начнутся ковровые бомбардировки – это тоже доктрина генерала Дуэ… Все это больше направлено на моральную и ментальную сторону войны, и не дай Бог, она будет осуществлена. Но я вижу, что к этому пошло. Поэтому готовимся, закупаем каши», – заявил Стариков.
