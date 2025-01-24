Россия переключается на удары по военным заводам Украины

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Удары по украинским энергетическим объектам ВС РФ могут поставить на паузу.

Об этом РБК-Украина заявил военный аналитик, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока нет никаких признаков, что российская тактика будет меняться. Обстрелы так или иначе будут происходить до переломных моментов на военном или дипломатическом фронтах, но атаки на энергетическую инфраструктуру русские, возможно, на некоторое время поставят на паузу», – считает эксперт.

По его мнению, русские не будут акцентировать внимание на энергетике, поскольку остаток зимы должен быть теплым.