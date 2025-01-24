Россия переключается на удары по военным заводам Украины

Игорь Шкапа.  
24.01.2025 15:24
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Удары по украинским энергетическим объектам ВС РФ могут поставить на паузу.

Об этом РБК-Украина заявил военный аналитик, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по украинским энергетическим объектам ВС РФ могут поставить на паузу. Об этом РБК-Украина...

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«Пока нет никаких признаков, что российская тактика будет меняться. Обстрелы так или иначе будут происходить до переломных моментов на военном или дипломатическом фронтах, но атаки на энергетическую инфраструктуру русские, возможно, на некоторое время поставят на паузу», – считает эксперт.

По его мнению, русские не будут акцентировать внимание на энергетике, поскольку остаток зимы должен быть теплым.

«Холодов больших не будет. Из положительного – больше половины зимы прошло. Поэтому, я думаю, что они сосредоточатся на наших производствах, где мы делаем оружие», – резюмировал Гетьман.

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