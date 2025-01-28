Россия открывает оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск

После освобождения Великой Новоселки Россия лишила Украину фактически всех достижений контрнаступления 2023 года.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем выходить на оперативный простор и, собственно, в обход оборонительной линии, которая была сформирована после «контрнаступа» 2023 года, – правда, большая часть тех достижений в кавычках уже нивелирована, ну, до этого был срезан Работинский выступ, сейчас срезан Времевский выступ, там из «достижений» остался только, наверное, Орехов, но если мы пойдем сейчас от Великой Новоселки туда на запад, то мы пойдем и в обход Гуляйполя, и в обход Орехова, до самого Запорожья. Я, конечно, не говорю, что там просто так мы пойдем, там, по-моему, километров 140 идти, мы быстро такие расстояния не проходим, но там нет фортификации, там нет оборонительных рубежей, то есть фактически можно по тылам обходить всю линию обороны и при этом поддавливать с юга на эту линию обороны, то есть нам надо будет обеспечивать только северный фланг, а это с заходом на Днепропетровскую область», – сказал военкор.