Россия отказывается прекращать удары по Украине – содержание Киева становится для Запада всё дороже

Михаил Рябов.  
09.03.2025 18:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1349
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Предложение Запада объявить перемирие на Украине не устраивает Москву.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предложение Запада объявить перемирие на Украине не устраивает Москву. Об этом в своем видеоблоге...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Поэтапное перемирие, которое предлагают сегодня Франция, Украина и союзники для США и России – является сложно приемлемым для Москвы. Имея сегодня преимущество в авиации, ракетных системах, в дронах, Россия не хочет отказываться от возможности наносить удары по территории Украины.

И буквально сегодня мы наблюдали очередной массированный удар по украинской газовой, энергетической инфраструктуре, который еще больше снижает возможности украинской экономики и вынуждает тратить еще больше средств на закупку того же газа в Европе (российского, но с европейской наценкой)», – отметил он.

«То же самое касается и украинских портов. Потому что Россия обвиняет Украину в том, что она завозит через свои порты вооружение.

То же касается и обмена пленных «всех на всех». Во-первых, не все пленные хотят вернуться на Украину. Самое главное – огромный дисбаланс. На территории России находится от шести до девяти тысяч украинских военнопленных. На территории Украины – по разным оценкам – от 500 до 900 российских пленных. Конечно, не равноценный обмен, поэтому Россия против», – признал Бортник.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить