Россия отказывается прекращать удары по Украине – содержание Киева становится для Запада всё дороже
Предложение Запада объявить перемирие на Украине не устраивает Москву.
Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Поэтапное перемирие, которое предлагают сегодня Франция, Украина и союзники для США и России – является сложно приемлемым для Москвы. Имея сегодня преимущество в авиации, ракетных системах, в дронах, Россия не хочет отказываться от возможности наносить удары по территории Украины.
И буквально сегодня мы наблюдали очередной массированный удар по украинской газовой, энергетической инфраструктуре, который еще больше снижает возможности украинской экономики и вынуждает тратить еще больше средств на закупку того же газа в Европе (российского, но с европейской наценкой)», – отметил он.
«То же самое касается и украинских портов. Потому что Россия обвиняет Украину в том, что она завозит через свои порты вооружение.
То же касается и обмена пленных «всех на всех». Во-первых, не все пленные хотят вернуться на Украину. Самое главное – огромный дисбаланс. На территории России находится от шести до девяти тысяч украинских военнопленных. На территории Украины – по разным оценкам – от 500 до 900 российских пленных. Конечно, не равноценный обмен, поэтому Россия против», – признал Бортник.
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