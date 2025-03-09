Россия отказывается прекращать удары по Украине – содержание Киева становится для Запада всё дороже

Предложение Запада объявить перемирие на Украине не устраивает Москву.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Поэтапное перемирие, которое предлагают сегодня Франция, Украина и союзники для США и России – является сложно приемлемым для Москвы. Имея сегодня преимущество в авиации, ракетных системах, в дронах, Россия не хочет отказываться от возможности наносить удары по территории Украины.

И буквально сегодня мы наблюдали очередной массированный удар по украинской газовой, энергетической инфраструктуре, который еще больше снижает возможности украинской экономики и вынуждает тратить еще больше средств на закупку того же газа в Европе (российского, но с европейской наценкой)», – отметил он.