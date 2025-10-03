Россия одну за одной отрезает украинские области от общей энергосистемы – укро-энергетик
Российская армия взяла на вооружение новую стратегию ударов, в результате которой тот или иной регион выпадет из единой энергосистемы Украины.
Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Их стратегия заключается в том, чтобы отрезать [от электроснабжения] отдельные регионы. Они уже это опробовали в прошлом году на Николаевской – Херсонской области, когда отрезаются определённые регионы путём ударов шахедами по трансформаторным подстанциям, а потом прилёты по генерации. Все три входа в область разбиты – и ударили по генерации. И, соответственно, всё – область выпадает из единой энергетической системы Украины», – сказал эксперт.
По его словам, такая перспектива открывается, в первую очередь, перед Сумской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областями, имея в виду подконтрольные Киеву территории.
«Давление будет идти и дальше, отрезать будут другие области, можно назвать все прифронтовые плюс Одесса, так как у Одессы практически нет своей генерации», – предупреждает Попенко.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: