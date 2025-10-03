Россия одну за одной отрезает украинские области от общей энергосистемы – укро-энергетик

Игорь Шкапа.  
03.10.2025 18:43
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия взяла на вооружение новую стратегию ударов, в результате которой тот или иной регион выпадет из единой энергосистемы Украины.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Их стратегия заключается в том, чтобы отрезать [от электроснабжения] отдельные регионы. Они уже это опробовали в прошлом году на Николаевской – Херсонской области, когда отрезаются определённые регионы путём ударов шахедами по трансформаторным подстанциям, а потом прилёты по генерации. Все три входа в область разбиты – и ударили по генерации. И, соответственно, всё – область выпадает из единой энергетической системы Украины», – сказал эксперт.

По его словам, такая перспектива открывается, в первую очередь, перед Сумской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областями, имея в виду подконтрольные Киеву территории.

«Давление будет идти и дальше, отрезать будут другие области, можно назвать все прифронтовые плюс Одесса, так как у Одессы практически нет своей генерации», – предупреждает Попенко.

