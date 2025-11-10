Россия обладает очень большим военным потенциалом, несмотря на войну на Украине, – генерал Бундесвера

Анатолий Лапин.  
10.11.2025 13:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 305
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, НАТО, Россия


Несмотря на конфликт на Украине, Россия не утратила, а продолжает наращивать свою мощь.

Об этом на совещании Бундесвера на тему «Укрепление боевой готовности. Ускорение роста. Гарантия безопасности» заявил командующий Оперативным командованием Бундесвера, генерал-лейтенант Александр Соллфранк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на конфликт на Украине, Россия не утратила, а продолжает наращивать свою мощь. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия параллельно с войной на Украине массово перевооружается и постоянно развивает свои военные возможности… Россия увеличивает численность своих вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих. Военно-воздушные силы России в значительной степени готовы к развертыванию, несмотря на военное вмешательство в Украине.

Черноморский флот понес тяжелые потери в целевых силах, в то время как другие флоты не повреждены. А Россия неизменно сохраняет свои способности к ядерной эскалации.

Можно констатировать, что Россия обладает очень большим военным потенциалом, несмотря на войну на Украине, и она неоднократно использовала это в новейшей истории.

Это уже дает России возможность совершить ограниченное региональное нападение на территорию НАТО сегодня. На данный момент мы вместе с нашими партнерами по НАТО исходим из того, что нападение в настоящее время не предвидится, но, конечно мы все же планируем против такого варианта и будем защищаться тем, что у нас есть», – заявил Соллфранк.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить