Россия никогда ничего не отдавала, возвращать территории будем долго – КВНновский друг Зеленского

История с «возвращением» Украине потерянных регионов будет не менее длинной, чем с Абхазией или Приднестровьем, но Владимир Зеленский не согласится признать их российскими.

Об этом в эфире «ТСН» заявил бывший редактор Высшей лиги КВН, примкнувший к проектам «95-го квартала» юморист Владимир Чивурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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