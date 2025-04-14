Россия никогда ничего не отдавала, возвращать территории будем долго – КВНновский друг Зеленского

Анатолий Лапин.  
14.04.2025 13:51
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


История с «возвращением» Украине потерянных регионов будет не менее длинной, чем с Абхазией или Приднестровьем, но Владимир Зеленский не согласится признать их российскими.

Об этом в эфире «ТСН» заявил бывший редактор Высшей лиги КВН, примкнувший к проектам «95-го квартала» юморист Владимир Чивурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

История с «возвращением» Украине потерянных регионов будет не менее длинной, чем с Абхазией или...

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«Это будет другой этап такой войны за эти территории, но это уже будет, скорее всего, если будет мир, это уже будет дипломатический путь. Я не знаю, как на этом пути, как быстро может быть победа, потому что мы имеем и видим, как это в Приднестровье, как это в Абхазии, как это в Грузии, и так далее, и так далее.

То есть примеров очень много. Как говорится, Россия еще никогда сама никому ничего не отдала. Поэтому будем смотреть. Но так, чтобы просто отдать территорию и признать ее территорией России, я думаю, этого не будет никогда. На это Владимир Александрович не пойдет», – заявил Чивурин.

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