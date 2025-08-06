Россия не зависит от Ирана в производстве «Гераней» и наладила его в КНДР – Буданов

Анатолий Лапин.  
06.08.2025 09:14
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Россия, Украина


Ошибочно полагать, что Россия зависит от Ирана в производстве беспилотников типа «Герань». Она успешно производит их сама и даже наладила этот процесс в сотрудничестве с КНДР.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ошибочно полагать, что Россия зависит от Ирана в производстве беспилотников типа «Герань». Она успешно...

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«Мне жаль вас разочаровывать, но Российская Федерация не так сильно зависит от поставок из Ирана. Из Ирана в большинстве уходят только компоненты, по большей части это порохи. Немножко замедлился этот процесс, но вы его серьезно не увидите, эти задержки и замедления.

«Шахеды» уже давно начали производить в РФ… Из РФ в КНДР они трансфер технологий делают, они не «Шахеды» передают, они передают технологии, оборудование и так далее, налаживают там производство», – заявил Буданов.

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