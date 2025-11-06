Россия не выведет войска из Днепропетровской области, она станет частью РФ – экс-офицер ВС США
Российская армия уже освободила часть Днепропетровской области, она в итоге войдет в состав РФ, никто не будет возвращать ее Украине, территория которой с каждым днем становится все меньше.
Об этом в эфире The Duran заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Теперь у них есть три области к востоку, я уже не говорю о Днепропетровской области, которая уже частично освобождена. Теперь это называется освобождением, хотя эти территории не входят в состав России, потому что рано или поздно там будут созданы народные республики – никто не собирается их отдавать», – отметил он.
«Линия фронта будет там, где она остановится, и Украина каждый день не хочет идти на мир, и Украины будет становиться все меньше. И каждый день есть продвижение, никто не собирается отдавать эти территории.
Пролилась кровь, и это не забудется. И поверьте мне, если бы не Владимир Владимирович, Киев уже был бы в руинах, а от Львова, возможно, осталась бы только ядерная воронка, потому что это – уровень гнева, который накопился в России», – заключил Крапивник.
