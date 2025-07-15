Россия не решилась атаковать Киев во время визита представителя Трампа. Он встречается с верхушкой террористов
Россия воздержалась от атак ракетами и «Геранями» Киева после того, как туда с недельным визитом прибыл американский генерал Кит Келлог, спецпредставитель президента США Дональда Трампа.
«Спасибо генералу Келлогу за тихую ночь. Российские оккупанты тем временем накапливают «шахеды»/ракеты… Мы это понимаем, хочется, чтобы и высокие американские гости осознали всю подлость путинского режима, не дожидаясь 50 дней», – написала печально известная издевательствами над русскими пленными депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
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Тем временем, Келлог в Киеве успел повстречаться не только с Зеленским, но и с главарем ГУР террористом Кириллом Будановым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов государства-агрессора РФ до 2036 года, а также с данными по подготовке кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран НАТО», – рапортует ГУР.
«При поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал. Россия признает только силу», – обратился Буданов к Келлогу.
Российский журналист Олег Лурье недоумевает, почему Россия воздерживается от ударов по Киеву – ведь этот момент враг может использовать для доставки оружия с Запада.
«Кит Келлог будет сидеть до тех пор, пока все Пэтриоты не подвезут и позиции не оборудуют. В качестве живого щита. Чтобы при доставке не накрыли», – предполагает автор.
Телеведущий Максим Шевченко обращает внимание на интересную деталь – приехав на поезде в Киев, Келлог вышел на перрон в военной куртке, а встречавший его глава зеленского офиса Андрей Ермак был в костюме:
«В театре переоделись – теперь американцы в хаки и по-военному, а украинские политики в европейских костюмчиках и галстуках».
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