Россия не нуждается в поспешных «ответках», она эффективно продвигается на фронте – американский разведчик

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Россия выбрала правильную тактику для победы над Украиной. Ей не нужны «ответные удары» на атаки по своим стратегическим бомбардировщикам – войска России медленно и методично продвигаются на фронте.

Об этом в эфире интернет-канала «Judging Freedom» заявил экс-разведчик США Тони Шаффер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы не можете указать на какое-то конкретное событие и сказать, что это был ответный удар. Я думаю, что это было продолжением их текущих наступательных действий против Украины. И это больше связано с тем, что они уже побеждали, а не с тем, что они перебросили свои силы на другие цели, чтобы устроить большое событие. Они просто продолжали ослаблять и демилитаризировать украинцев, что, на мой взгляд, гораздо эффективнее, чем искать какое-то конкретное событие и наносить ответный удар…», – отметил он.