Россия не истощена, чтобы уступать завоеванные территории – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
20.01.2025 09:41
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


В Верховной раде ходит много слухов о вариантах возможных компромиссов с Россией, но все зависит от избранного президента США Дональда Трампа и его плана примирения.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Голоса» Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Как будет в реальности, я думаю, что мы узнаем уже после инаугурации и после того, как уже Трамп реально войдет, будет выполнять свои обязанности. Поэтому сейчас сказать, что будет – слухов, и у нас здесь в Верховной Раде, очень разных много, и о том, что Россия готова отдавать, что не готова. Где-то кто-то говорит об Энергодаре, где-то кто-то говорит о Кинбурнской косе, где-то кто-то говорит о Запорожской, Херсонской области, где-то кто-то говорит, чтобы мы там отошли от Донецка, Луганска, отдали полностью, а они готовы где-то там уступить. Очень много разных мифов, не то, что мифов, а слухов есть. И все они имеют какое-то основание, потому что все, о чем говорят, оно выглядит важным.

О чем реально будут договариваться, сейчас сложно сказать. Я скажу больше, что Россия еще не насколько измотана, чтобы с ней можно было говорить. То, что сейчас у них есть, я думаю, они уступать мало чем будут, они будут просить, я думаю, определенного нейтрального статуса, разоружения нашей армии, и они будут делать все, чтобы потом прийти и нас снова завоевать», – заявил Костенко.

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