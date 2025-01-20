Россия не истощена, чтобы уступать завоеванные территории – депутат Рады

В Верховной раде ходит много слухов о вариантах возможных компромиссов с Россией, но все зависит от избранного президента США Дональда Трампа и его плана примирения.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Голоса» Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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