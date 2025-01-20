Россия не истощена, чтобы уступать завоеванные территории – депутат Рады
В Верховной раде ходит много слухов о вариантах возможных компромиссов с Россией, но все зависит от избранного президента США Дональда Трампа и его плана примирения.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Голоса» Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Как будет в реальности, я думаю, что мы узнаем уже после инаугурации и после того, как уже Трамп реально войдет, будет выполнять свои обязанности. Поэтому сейчас сказать, что будет – слухов, и у нас здесь в Верховной Раде, очень разных много, и о том, что Россия готова отдавать, что не готова. Где-то кто-то говорит об Энергодаре, где-то кто-то говорит о Кинбурнской косе, где-то кто-то говорит о Запорожской, Херсонской области, где-то кто-то говорит, чтобы мы там отошли от Донецка, Луганска, отдали полностью, а они готовы где-то там уступить. Очень много разных мифов, не то, что мифов, а слухов есть. И все они имеют какое-то основание, потому что все, о чем говорят, оно выглядит важным.
О чем реально будут договариваться, сейчас сложно сказать. Я скажу больше, что Россия еще не насколько измотана, чтобы с ней можно было говорить. То, что сейчас у них есть, я думаю, они уступать мало чем будут, они будут просить, я думаю, определенного нейтрального статуса, разоружения нашей армии, и они будут делать все, чтобы потом прийти и нас снова завоевать», – заявил Костенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: