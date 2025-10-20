Россия не дает Украине подтянуть резервы для контрудара
ВС РФ ударами по железнодорожной инфраструктуре Украины решает сразу несколько задач, блокируя пути логистики для ВСУ.
Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады, участника карательной операции против ЛДНР майора ВСУ Игоря Лапина заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Будем считать, что оперативные и стратегические резервы у нас есть. Для того, чтобы мы не смогли их собрать, противник с 2023 года не отдает нам стратегическую инициативу и по всей линии фронта ведет наступление… Так вот, надо это все передислоцировать…
Это резерв еще оперативный, он находится в глубине страны, его надо подвести к направлению главного удара. 1 батальон – 1 эшелон, 10 эшелонов надо подвести. Что делает противник в сентябре и октябре месяце? Ведет удары по энергетике, ведет удары по транспортной инфраструктуре, а конкретно по железнодорожным развязкам и по подвижному составу. Для чего вы меня спросите? Для того, чтобы электрички не ходили. Нет, ребята, не электрички. Для того, чтобы невозможно было эти 10 батальонов подтянуть, потому что подвижного состава нет. То есть он уничтожается, электровозы уничтожаются, электричества нет», – заявил Стариков.
