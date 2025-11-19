Россия наваливает Батьке атома – и военного, и мирного

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Росатом может построить на Белорусской АЭС не один, а два новых реактора.

Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил в эфире «Геоэнергетика.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Площадка в Островце выдержит до четырех блоков. Можно вполне определенно сказать, что это снова будет ВВР-1200, потому что площадок, где используются разные энергоблоки, не так много в мире. Это не очень полезно, когда на одной площадке разные реакторы: разное топливо, разные хранилища. Обычно так не делают», – сказал Марцинкевич.

Он считает, что строительство может пройти в самые сжатые сроки, поскольку после запуска первой очереди БелАЭС сохранилась вся инфраструктура, включая бетонный завод.

«Я думаю, что в условиях, когда все готово и дополнительных работ не требуется, все можно поставить на поток. У Белоруссии есть собственная компания с опытом строительства атомных электростанций. Атомные строители это отдельные люди, их не так просто воспитать, обучить, передать нужный опыт. Это уже сделано. Мало того, Росатом аттестовал 8 белорусских заводов на производство оборудования для атомной отрасли», – сказал Марцинкевич.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о строительстве второй очереди БелАЭС на совещании на прошлой неделе. Там же им было дано указание подыскивать площадку для строительства второй атомной электростанции в Могилевской области. Белорусский президент заверил, что поддержкой своего российского коллеги в этом проекте он заручился.

Польский телеканал Белсат утверждает, что на БелАЭС уже работают 40 бывших сотрудников Запорожской АЭС, которые приехали еще до начала СВО. Сейчас двое из них получили белорусское гражданство. На Украине против них возбудили уголовные дела.