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Российская армия не делает ставку на оперативные прорывы линии обороны, предпочитая разматывать силы ВСУ по всему фронту и воевать на истощение.

Об этом в эфире «Армия TV» заявил командир сформированного из нацистов полка «Азов» (запрещён и признан террористическим в РФ) 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Билецкого, такая тактика помогла СССР в войне с Финляндией.

«Возможно, россияне и не слишком ставят на оперативные прорывы. Объясню свою мысль – возможно, у них стратегия, и они об этом частично заявляли, это стратегия истощения, фактического обнуления украинских войск. То есть, для них это тактика тысячи мелких порезов, которая приводит к общему ослаблению на всем нашем тысячекилометровом фронте, возможно, она для них значительно интереснее. Они хотят истощить морально, физически и так далее настолько фронт, что фактически будет либо обвал, либо понимание невозможности, как им кажется, дальнейшего сопротивления, и подписание капитуляции. Возможно, что на стратегическом уровне, для них значительно важнее это постоянное давление на тактическом уровне, чтобы на всей протяженности войска несли потери, нигде не было свежих войск, которые более или менее восстановились, и так далее. Возможно, их это интересует значительно больше», – предположил нацист.