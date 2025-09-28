«Россия нападёт уже через пару лет!» – Бжезинский-младший требует срочно вооружаться

Максим Столяров.  
28.09.2025 18:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 655
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Россия якобы готовится напасть на НАТО в ближайшие два года, поэтому страны Запада должны срочно увеличивать финансирование армии.

Об этом в варшавском офисе Атлантического совета (признан нежелательной организацией в России) заявил сын покойного политолога-русофоба Ян Бжезинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия якобы готовится напасть на НАТО в ближайшие два года, поэтому страны Запада должны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Повышение расходов на оборону давно назрело. Срок до 35 года кажется немного запоздалым. Россия может напасть на НАТО в ближайшие 2-5 лет, так почему мы ждём до 35 года? Мы не учитываем срочность.

Я не буду рассказывать вашим лидерам, как убедить своих избирателей сделать это. Но достаточно посмотреть на события прошлого месяца – 19 российских беспилотников углубились в Польшу», – вещал Бжезинский.

«Это не ошибка, а вторжение в Польшу, Румынию и позже в Норвегию. Россия воюет с НАТО, и наши граждане должны это признать. И если бы главы стран проявили немного лидерства, большинство бы это признали и последовали за ними», – подытожил русофоб.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить