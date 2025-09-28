Россия якобы готовится напасть на НАТО в ближайшие два года, поэтому страны Запада должны срочно увеличивать финансирование армии.

Об этом в варшавском офисе Атлантического совета (признан нежелательной организацией в России) заявил сын покойного политолога-русофоба Ян Бжезинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Повышение расходов на оборону давно назрело. Срок до 35 года кажется немного запоздалым. Россия может напасть на НАТО в ближайшие 2-5 лет, так почему мы ждём до 35 года? Мы не учитываем срочность.

Я не буду рассказывать вашим лидерам, как убедить своих избирателей сделать это. Но достаточно посмотреть на события прошлого месяца – 19 российских беспилотников углубились в Польшу», – вещал Бжезинский.