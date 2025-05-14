Россия накапливает ресурсы для мощной летней кампании – украинский генерал

Россия накапливает ресурсы для того, чтобы перейти ко второму этапу своего наступления.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами говорили в конце зимы, в начале весны о том, что противник готовит наступательные действия. И в зависимости от ресурсов, которые поступают, а они поступают, они будут интенсифицировать эти действия. То есть первый этап — это весенний по ресурсам. Затем они призовут срочную службу, еще подсобирают ресурсы по людям, какую-то технику, вооружение, боеприпасы. И начиная с лета, там, конец июня, скорее всего, и до осени может начаться второй, более масштабный. Зная это и спланировав это, Путин политически, военно-политически, военно-дипломатически сейчас способствует реализации такого рода планов.

Он понимает, что Украина не отдаст, как они хотят, эти четыре области, и будет сражаться за них. Однако у него свои задачи и, откупаясь какими-то действиями формальными от Трампа, используя слабости характера Трампа, – то есть ему надо результаты сразу, однако здесь такого не будет», – заявил Романенко.