Россия начала бить по польским заводам
Появились подробности попаданий в ходе сегодняшнего российского удара.
Минобороны РФ традиционно отделалось общими словами, к сожалению, не указав локации прилетов.
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«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 148 районах.
Уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокационная станция RADA производства Израиля», – сообщило МО РФ.
А вот в Польше жалуются, что пострадал их завод в Виннице.
«Российские беспилотники нанесли удар по заводу Barlinek Group в Виннице. Директор завода только что сообщил мне, что это было преднамеренное нападение с трёх направлений», – написал в своем микроблоге глава польского МИДа Радослав Сикорский.
Напомним, что после удара в Виннице местных жителей призвали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
«Преступная война Путина приближается к нашим границам», – добавил министр.
Компания Barlinek Group серьезный производитель напольных деревянных конструкций, в частности паркета. Завод в Виннице открыт в 2007 году и на то время считался крупнейшей и самой современной инвестицией в этой отрасли на Украине.
Не исключено, что теперь, как это принято сегодня на Украине, какие-то мощности завода перепрофилированы на нужды военного производства. Кроме того, на такого рода объектах часто устанавливаются позиции ПВО, прячется военная техника или складируются боеприпасы.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ходе сегодняшнего удара со стороны ВС РФ было задействовано 400 дронов и одна ракета. Кроме Винницы, удары наносились по Харькову и Кривому Рогу, где зафиксированы пожары на промышленных предприятиях.
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