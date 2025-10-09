Россия многое проглатывала, но «Томагавки» вряд ли сможет – Бортник

09.10.2025 18:19
Вопрос передачи Киеву «Томагавков» застыл в той фазе, когда администрация Трампа ещё не уверена, что будет дальше после удара по России и неминуемого ответа Москвы.

Об этом на канале блогера Василия Апасова заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нанесение символических ударов и передача Украине какого-то количества таких ракет вполне возможно, чтобы повысить ставку. Россия будет противодействовать, это означает новый виток эскалации.

Или угрозы со стороны Москвы, ядерный шантаж, ракеты в Венесуэле, Кубе или где-то ещё. Продолжит разворачиваться схема Карибского кризиса. Перелом в войне вряд ли наступит, но сам кризис продолжит разворачиваться.

Конечно, Россию это заботит. Потому что некоторые символически важные места могут быть поражены, что поставит под вопрос репутацию российской ПВО или ограничит какие-то российские возможности.

Кроме того, поскольку Россия миллион раз говорила, что «Томагавками» будут управлять американцы, украинцы не умеют по-английски читать, то это будет означать репутационный вопрос «Если американцы нас бьют, почему мы их не бьём?», который будет ставить пассионарная часть общества.

Этот виток эскалации Россия не сможет просто проглотить, хотя проглатывала многое», – рассуждал Бортник.

По его мнению, Трампа останавливает только дальнейшая неопределённость.

«Сделаем это, Россия как-то ответит, а что дальше? Трамп также не хочет выглядеть Байденом и не хочет попасть в ситуацию, когда американское общество действительно испугается ядерной войны, он же обещал не допустить Третьей мировой. Тогда капиталы побегут не из Европы в Америку, а из Америки куда-то в Австралию.

Избиратель не хочет переживать такой страх, он избирал, чтобы избегать войны. Пока администрация не найдёт ответы на вопросы «что дальше?» или не синхронизируется с Россией, пока дальнейших действий не будет», – считает политолог.

