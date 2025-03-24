Россия лишила британцев возможности построить базы ВМС на Украине

Анатолий Лапин.  
24.03.2025 14:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украине практически негде будет разместить иностранные корабли, которые могут быть отправлены в виде миротворцев.

Об этом в эфире «Lviv Media» заявил бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине практически негде будет разместить иностранные корабли, которые могут быть отправлены в виде миротворцев....

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«Я могу сказать, что расположение этих надводных кораблей может быть проблематичным, потому что в принципе баз у нас очень немного, вернее, практически нет. И если вы помните, возможно, перед войной, как раз где-то в 17-18 годах ВМС Украины с помощью Великобритании планировали строить две военно-морские базы – одну на Азове, одну на Черном море.

На Черном море это был Очаков. Сейчас мы понимаем, что Очаков нам никак не подойдет, потому что он достаточно близко к Крыму. Он такой уязвимый порт, надо искать глубоководный порт, тем более, что основная масса судов все равно идет, скажем, из Одессы, из Дуная. У нас во время войны судоходство по Дунаю увеличилось в пять раз. То есть этот район надо держать под контролем», – заявил Рыженко.

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