Россия и США уже пришли к предварительному согласию по принципиальным моментам – Царёв
Публичные заявления о переговорах меду Путиным и Трампом означают, что об «основных контурах» решения проблемных вопросов уже договорились.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очевидно, что лидеры разговаривают, и публично демонстрируют участие в переговорах тогда, когда они в принципе договорились об основных контурах.
Я был руководителем достаточно крупной партийной организации, приходил на встречи, которые готовили мои сотрудники, до этого дистанционно утверждалось, и потом просто на камеру подписывали.
Трамп никогда в жизни не стал бы стартовать таким образом. Он – победитель, он хочет всё делать быстро – сел, подписал, поговорил», – сказал Царев.
«Обратите внимание – Трамп говорил с Путиным полтора часа. Они поговорили и про искусственный интеллект, и про Ближний Восток, и про историю. Это достаточно много.
Судя по тому, как выдали релиз по Зеленскому – это 5-10 минут. Что можно за это время? Поздороваться, спросить, какая погода. И сказать, что приедут представители делайте то, что они скажут», – добавил он.
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