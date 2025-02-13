Россия и США уже пришли к предварительному согласию по принципиальным моментам – Царёв

Максим Москаленко.  
13.02.2025 17:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Публичные заявления о переговорах меду Путиным и Трампом означают, что об «основных контурах» решения проблемных вопросов уже договорились.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Публичные заявления о переговорах меду Путиным и Трампом означают, что об «основных контурах» решения...

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«Очевидно, что лидеры разговаривают, и публично демонстрируют участие в переговорах тогда, когда они в принципе договорились об основных контурах.

Я был руководителем достаточно крупной партийной организации, приходил на встречи, которые готовили мои сотрудники, до этого дистанционно утверждалось, и потом просто на камеру подписывали.

Трамп никогда в жизни не стал бы стартовать таким образом. Он – победитель, он хочет всё делать быстро – сел, подписал, поговорил», – сказал Царев.

«Обратите внимание – Трамп говорил с Путиным полтора часа. Они поговорили и про искусственный интеллект, и про Ближний Восток, и про историю. Это достаточно много.

Судя по тому, как выдали релиз по Зеленскому – это 5-10 минут. Что можно за это время? Поздороваться, спросить, какая погода. И сказать, что приедут представители делайте то, что они скажут», – добавил он.

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