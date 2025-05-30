Россия и США договорятся после повторения «Карибского кризиса»

Анатолий Лапин.  
30.05.2025 15:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Для того, чтобы Россия и США договорились между собой и разрешили противоречия, ситуация должна накалиться до потенциальной возможности прямой войны между ними.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы Россия и США договорились между собой и разрешили противоречия, ситуация должна...

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«Я не исключаю, что США договорятся с Москвой, но это должен быть какой-то новый «Карибский кризис». И я думаю, что новые договоренности, если они случатся, они достигнуты будут после сумасшедшей эскалации. Сейчас мы видим, как набирает оборотов эскалация, и дипломатическая, и военная – нужно достигнуть сумасшедшего пика эскалации для того, чтобы и Украина, и Европа, и оппозиции в США согласились на какое-то соглашение с Москвой.

Нужно достигнуть какого-то экзистенциального кризиса, всех максимально испугать. Поэтому, если я прав, то нас впереди ждут еще очень серьезные вещи, в том числе и ядерные угрозы, расчехление ракет, какое-то повторение «Карибского кризиса». Он нужен для того, чтобы прибить оппонентов, чтобы страх подавил оппонентов договоренностей с Москвой», – заявил Бортник.

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