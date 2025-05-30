Россия и США договорятся после повторения «Карибского кризиса»

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Для того, чтобы Россия и США договорились между собой и разрешили противоречия, ситуация должна накалиться до потенциальной возможности прямой войны между ними.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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