Россия и США договорятся после повторения «Карибского кризиса»
Для того, чтобы Россия и США договорились между собой и разрешили противоречия, ситуация должна накалиться до потенциальной возможности прямой войны между ними.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не исключаю, что США договорятся с Москвой, но это должен быть какой-то новый «Карибский кризис». И я думаю, что новые договоренности, если они случатся, они достигнуты будут после сумасшедшей эскалации. Сейчас мы видим, как набирает оборотов эскалация, и дипломатическая, и военная – нужно достигнуть сумасшедшего пика эскалации для того, чтобы и Украина, и Европа, и оппозиции в США согласились на какое-то соглашение с Москвой.
Нужно достигнуть какого-то экзистенциального кризиса, всех максимально испугать. Поэтому, если я прав, то нас впереди ждут еще очень серьезные вещи, в том числе и ядерные угрозы, расчехление ракет, какое-то повторение «Карибского кризиса». Он нужен для того, чтобы прибить оппонентов, чтобы страх подавил оппонентов договоренностей с Москвой», – заявил Бортник.
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