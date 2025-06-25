Россия и Китай восстановят ПВО Ирана – американский дипломат

Анатолий Лапин.  
25.06.2025 12:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Россия


Ослабленная в результате ударов Израиля система противовоздушной обороны Ирана будет восстановлена при помощи России и Китая.

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ослабленная в результате ударов Израиля система противовоздушной обороны Ирана будет восстановлена при помощи России...

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По мнению Фримена, Ирану ничего не остается, как обратиться за помощью.

«Я думаю, что у них нет другого выбора, кроме как сделать это сейчас. Я думаю, что в Иране критикуют Масуда [Пезешкиана, президента страны] за то, что они не приняли предложение России о передаче технологий, производственной помощи и передаче оборудования для усиления ПВО Ирана.

Теперь, когда эта система ПВО была выведена из строя, у Ирана нет выбора. Я думал об этом еще до того, как Аракчи отправился в Москву из Стамбула, и провел там встречу с Владимиром Путиным. Они говорили о сотрудничестве и стратегических отношениях. Я думал, что после окончания войны Иран примет предложение, от которого отказался, и обратится к Китаю за помощью в обеспечении ПВО», – заявил Фримен.

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