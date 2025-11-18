Россия готовит почву под три крупных прорыва на фронте, – Арестович
Российская армия создала условия для того, чтобы осуществить сразу три крупных прорыва на фронте – освобождения Запорожья, Славянско-Краматорской агломерации и части Харьковской области.
Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они нанесли удар, который был обеспечен на уровне Путина, который сказал, что готов привезти журналистов в Покровск. И наши еще хихикали, спецназ ГУР там высаживались с вертолетов. А россияне нанесли удар на Гуляйпольском направлении, непосредственно в сторону Запорожья, и обходят Гуляйпольскую группировку с севера-востока, заходя в тыл, обрезая логистику…
Кроме того, идет давление с фронта, непосредственно с юга на север, на Запорожье, то есть они делают все то же самое – классический котел-клещи. Напоминаю, что на юге вдоль Днепра расстояние от линии боевого соприкосновения до городской черты Запорожья 15 километров, Запорожье стало прифронтовым городом.
И российское командование наверняка готовится осуществить сразу три крупных прорыва. Первый – это захват Запорожья. Второй – это захват Славянско-Краматорска и окончательный захват Донецкой области. И захват восточной части Харьковской области как создание условий для захвата Изюма и Славянско-Краматорской с севера, охвата и дальнейшие действия уже непосредственно в отношении Харькова. Это три крупные истории, которые она сейчас крутит на ближайшее время», – заявил Арестович.
