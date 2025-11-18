Россия готовит почву под три крупных прорыва на фронте, – Арестович

Анатолий Лапин.  
18.11.2025 13:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 22
 
Война, Дзен, Украина


Российская армия создала условия для того, чтобы осуществить сразу три крупных прорыва на фронте – освобождения Запорожья, Славянско-Краматорской агломерации и части Харьковской области.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия создала условия для того, чтобы осуществить сразу три крупных прорыва на фронте...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они нанесли удар, который был обеспечен на уровне Путина, который сказал, что готов привезти журналистов в Покровск. И наши еще хихикали, спецназ ГУР там высаживались с вертолетов. А россияне нанесли удар на Гуляйпольском направлении, непосредственно в сторону Запорожья, и обходят Гуляйпольскую группировку с севера-востока, заходя в тыл, обрезая логистику…

Кроме того, идет давление с фронта, непосредственно с юга на север, на Запорожье, то есть они делают все то же самое – классический котел-клещи. Напоминаю, что на юге вдоль Днепра расстояние от линии боевого соприкосновения до городской черты Запорожья 15 километров, Запорожье стало прифронтовым городом.

И российское командование наверняка готовится осуществить сразу три крупных прорыва. Первый – это захват Запорожья. Второй – это захват Славянско-Краматорска и окончательный захват Донецкой области. И захват восточной части Харьковской области как создание условий для захвата Изюма и Славянско-Краматорской с севера, охвата и дальнейшие действия уже непосредственно в отношении Харькова. Это три крупные истории, которые она сейчас крутит на ближайшее время», – заявил Арестович.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить