Россия должна бить по американским базам, а не по Украине – Подоляка
В ответ на нанесение ударов по своей территории американским оружием Россия должна не превращать в пустыню Украину, а уничтожать американские военные базы.
Об этом в эфире видеоканала Metametrica заявил военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Почему мало кто трогал Израиль и трогает? Потому что они сразу на любую подобную вещь дают адекватный ответ. Они не смотрят на государственные границы. Откуда, они считают, исходит угроза, туда и полетела ответная часть.
Дмитрий Медведев опубликовал у себя в Телеграме пост, что, если крылатая ракета «Томагавк» будет лететь на территорию России, мы же не поймем, в ядерном она исполнении со всеми вытекающими. То есть, я понимаю, зачем это сказано, но если уж так сказано, если вдруг когда-то США передадут какие-то ракеты, и они смогут их запускать, пока это не вариант, но вдруг, то мы должны быть готовы в случае, если действительно «Томагавки» полетят на территорию России, нанести удар «Калибрами» или Х-101 по американским базам за рубежом.
А когда американцы скажут, а что случилось? А ничего не случилось. Ответ. Вот этот язык они поймут сразу», – заявил Подоляка.
Сейчас же, по его мнению, Запад запустил идеальный для себя сценарий, когда русские убивают русских:
«Если мы сделаем ровненькую территорию Украины без единого строения, Западу плевать, перебьём 10 миллионов русских на Украине – ещё лучше. У них сейчас джек-пот. Они столкнули между собой лбами две России, которые убивают друг друга в огромных количествах, уничтожают инфраструктуру, уничтожают всё, при этом по ним ничего не летит.
Идеальная война. Мы должны это понять внутри себя. И пока они не получат какой-то ответный удар, их это будет устраивать, и они будут постоянно доваривать лягушку, добавляя огонёк».
