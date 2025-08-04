Россия атаковала украинские порты

Сегодня ночью российские дроны атаковали ряд тыловых регионов Украины.

Командование Воздушных сил ВСУ информирует, что кроме беспилотников применялись управляемые авиабомбы. Российские дроны фиксировались в Сумской, Киевской, Черниговской, Полтавской и Киевской областях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В очередной раз серьезно досталось Одессе. Местыне мониторинговые паблики фиксируют прилет в районе порта и масштабный пожар в Ильичевске, где сейчас пылают склады компании ELENG LLC, которая занимается снабжением и сервисом судов.

Тем временем украинские беспилотники атаковали транспортную и энергетическую инфраструктуру России.

По данным Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «подавлено и уничтожено» 61 беспилотных аппарата самолетного типа.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет. В Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения р.п. Иловля и близлежащих населенных пунктов. Также зафиксированы очаги возгорания сухой травы, которые оперативно устраняются пожарными службами.

Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты стеклав двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено», – написал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.