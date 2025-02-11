Россия активизируется на Запорожском направлении, чтобы укрепить коридор в Крым – ВСУшник

В ближайшее время стоит ожидать активизации российской армии на Запорожском направлении.

Об этом в эфире видеоблога «Новости LIVE» заявил бывший снайпер ВСУ, Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что активизируется как раз направление Гуляйполя и в принципе ожидаю, что туда будет нанесен достаточный удар в ближайшее время. Тут должны понимать, от чего мы отталкиваемся. Если действительно Трамп проводит какие-то разговоры с Путиным, если действительно они хотят заморозки, окончания войны и так далее, им надо сейчас попытаться наносить удар практически на всех направлениях.

То, что можно, им нужно сейчас делать, чтобы завершить свои захватнические идеи в том числе по Донецкой области, укрепиться более в Запорожской области по сухопутному пути в Крым, и так далее. Тут же ни для кого не секрет – они прекрасно знают состояние наше сейчас и количественное в том числе», – заявил Прошинский.