Российские условия для Украины будут становиться только хуже – военкор

Анатолий Лапин.  
28.01.2025 10:30
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Чем дольше Украина отказывается от выполнения российских условий, тем жестче и хуже они для нее становятся.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем дольше Украина отказывается от выполнения российских условий, тем жестче и хуже они для...

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«Нужно создать такие условия, при которых на Украине снова поймут, что никаких перспектив нет и чем дальше, тем хуже. Если мы посмотрим на предложения России, которые поступали к Киеву за последние 11 лет, то каждое наше предложение было хуже для Киева.

То есть в 2014 году зимой мы предлагали признать только Крым. Они отказались. В 2015 году уже пошло предложение особого статуса для Луганска и Донбасса – они тоже не признали. В 22-м году мы признали независимость Донбасса и Луганска. Это уже трижды хуже для Украины.

На Стамбульских соглашениях еще мы готовы были вывезти из Херсонской и Запорожской областей войска, они на это не пошли. Мы признали это все российской территорией, и следующие условия для Киева будут еще хуже, еще меньше у него будет территории», – заявил Коц.

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