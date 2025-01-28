Российские условия для Украины будут становиться только хуже – военкор

Чем дольше Украина отказывается от выполнения российских условий, тем жестче и хуже они для нее становятся.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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