Российские солдаты уже в центре Купянска

Минобороны РФ опубликовало кадры из Купянска.

Отмечается, что это кадры, сделанные беспилотниками и «подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания Администрации города, в районе стадиона «Спартак» на переулке Спортивном города Купянска, городской электроподстанции на улице Энергетической и около телевышки на улице 1-го Мая. В настоящее время подразделениями группировки войск «Запад» продолжается операция по освобождению города Купянска и прилегающих районов», – сообщает оборонное ведомство.

Ранее о российском контроле половины Купянска заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, после чего эту информацию стали опровергать не только на Украине, но и в некоторых российских источниках.

Так, военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что Герасимова подставили ложным докладом с мест, отметив, что продемонстрированный на телевышке города российский флаг с магнитами был установлен дроном.

«Что как раз и доказывает, что ребята там заврались и кормят наш Генеральный штаб липовыми отчетами. И тем самым подставляют НГШ. Таким образом на мой вчерашний вопрос «кто подставляет Валерия Герасимова» ответ получен. Причем самое смешное в этой истории состоит в том, что даже контроль над этой точкой вообще ничего не доказывает в вопросе контроля над половиной города», – написал Подоляка.

В свою осинтер Анатолий Радов, составляющий карты по информации от бойцов с мест, указывает, что телевышка и так находится на контролируемой русскими территориями, а дрон использовался, поскольку устанавливать флаг на столь открытой и просматриваемой позиции опасно. А уже сегодня после появления видео написал:

«Я ж говорю, Юра включал правдоруба ради очередного хайпа, вообще не владея информацией с мест (в принципе, как и всегда). Вышка давно за нами, а как туда флаг повесили – то не главное».

Впрочем, делать слишком радужных выводов пока не стоит. На ролике МО РФ мы видим хотя и демонстрирующих флаги в указанных районах, но все же единичных бойцов, что пока не дает возможности с уверенностью говорить о закреплении.

Тот же Радов пока не закрашивает нашим контролем столь значительную часть города, но в то же время отмечает продвижение.

«Купянск. Наши бойцы понемногу продвигаются вперёд, зачищая серые участки (ВСУ здесь в минимальном количестве бывают по подвалам). Также наши ребята активно работают в лесных массивах и посадках в районе города», – пишет осинтер.

По Купянску примечателен вчерашний пост украинского военкора Олега Петренко, косвенно подтверждающий, что последние заявления об успехах ВСУ на этом участке не соответствуют действительности.