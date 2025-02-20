Российские ракеты поразили объекты украинской газодобычи

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия нанесла удар по газодобывающим объектам на подконтрольной киевскому режиму территории.

Судя по реакции министра энергетики Украины Германа Галущенко, удар был достаточно результативным.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Враг в очередной раз массированно атакует газовую инфраструктуру. Сегодня ночью Россия снова произвела очередной массированный ракетно-дроновый обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности. Как только позволила ситуация безопасности, специалисты приступили к оценке повреждений и восстановительным работам. Целью этих преступных атак является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления», – написал министр в соцсети.

По его словам, можно было увидеть, как «сразу несколько ракет целенаправленно атакуют объекты добычи украинского газа».

«Такие действия врага только еще раз свидетельствуют, что Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, погрузить в холод среди зимы. Это откровенный терроризм», – истерически резюмирует Галущенко.

Мониторинговый паблик «Донбасский партизан» уточняет, что в результате ночного удара уничтожены и выведены из строя газокомпрессорные станции, магистральные трубопроводы, электроподстанции и военные объекты противника.

Так, в поселке Мирное поражена газодобывающая и перерабатывающая инфраструктура ГП «Шебелинкагаздобыча», выполняющая функции по добыче, первичной переработке и подаче газа в магистральные сети Украины.

«Полностью уничтожен компрессорный цех №1, где размещались агрегаты высокого давления для закачки газа в магистраль. Выведены из строя компрессоры Dresser-Rand DATUM и Siemens STC-GV, критически важные для перекачки газа в магистральные газопроводы. Повреждена система газоочистки, что привело к факельному горению газа. Разрушены станции управления и защиты, что делает невозможным автоматическое регулирование подачи газа», – отмечается в публикации.

Кроме того, в Глазуновке на Харьковщине поражена дожимная компрессорная станция, обеспечивающая подачу газа в магистральные газопроводы.

«Станция в Глазуновке обеспечивала транспортировку газа в западные регионы Украины и его подачу в подземные хранилища. Её повреждение усугубляет проблемы с газоснабжением промышленных объектов и коммунальных служб», – отмечает «Донбасский партизан».

Кроме того, сегодня ночью снова была атакована Одесса, где после предыдущей атаки так и не смогли восстановить в полном объеме электроснабжение.

Местный мониторинговый паблик «Типичная Одесса» насчитал шесть прилетов только по Северному РЭСу.