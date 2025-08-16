Российские пехотинцы стали хищниками спецназа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ВС РФ серьезно подняли планку при подготовке военных операций, каким стал прорыв в районе Доброполья. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он сравнивает прорыв российских солдат с хищниками в природе, которые действую скрытно, чтобы избежать преждевременного обнаружения жертвой, или, наоборот, оценивают угрозу, не вступая в схватку с превосходящим по силе животным.

«То есть требования, которые выдвигают при подготовке подобных операций сейчас к бойцам, – это фактически требования к бойцам войск специального назначения. Это должны быть квалифицированные люди, а не просто с улицы. Требования к пехоте в возрастает очень серьезно в наше время, когда в небе царствуют дроны», – сказал Ширяев.

По его словам, теперь российская армия воюет совсем по-другому