Российские пехотинцы стали хищниками спецназа

Игорь Шкапа.  
16.08.2025 15:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 412
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия


В ВС РФ серьезно подняли планку при подготовке военных операций, каким стал прорыв в районе Доброполья.  Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ВС РФ серьезно подняли планку при подготовке военных операций, каким стал прорыв в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он сравнивает прорыв российских солдат с хищниками в природе, которые действую скрытно, чтобы избежать преждевременного обнаружения жертвой, или, наоборот, оценивают угрозу, не вступая в схватку с превосходящим по силе животным.

«То есть требования, которые выдвигают при подготовке подобных операций сейчас к бойцам, – это фактически требования к бойцам войск специального назначения. Это должны быть квалифицированные люди, а не просто с улицы. Требования к пехоте в возрастает очень серьезно в наше время, когда в небе царствуют дроны», – сказал Ширяев.

По его словам, теперь российская армия воюет совсем по-другому

«Две недели потихоньку проходили, накапливались, а потом неожиданный всплеск боевых действий, и они захватывает сразу несколько деревень», – подчеркнул эксперт.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить