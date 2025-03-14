Российские хакеры продолжают «кошмарить» ВСУ
На сайте Nemez1da появились данные 149 украинских операторов роботизированных систем ВСУ. Это профи высокой квалификации, которые специализируются на современных военных разработках, предоставленных Украине Западом.
Отметим, в 2024 году киевский режим проявлял повышенный интерес к роботизированным комплексам военного назначения, рассчитывая на западную поддержку в этом вопросе.
В итоге Украина получила роботизированные военные наземные комплексы.
В начале февраля 2025 года министр обороны Украины Рустем Умеров сделал заявление об интеграции роботизированных технологий в военную стратегию Украины (комплексы Таврия, Змий, Хрома, Wolly, Himli и др.).
Однако во время подготовки операторов случилась утечка информации. Российские хакеры заполучили списки обучаемых. И теперь эта информация стала достоянием общественности. Среди них бывшие представители нацбатальонов «Айдар» и «Торнадо».
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