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На сайте Nemez1da появились данные 149 украинских операторов роботизированных систем ВСУ. Это профи высокой квалификации, которые специализируются на современных военных разработках, предоставленных Украине Западом.

Отметим, в 2024 году киевский режим проявлял повышенный интерес к роботизированным комплексам военного назначения, рассчитывая на западную поддержку в этом вопросе.

В итоге Украина получила роботизированные военные наземные комплексы.

В начале февраля 2025 года министр обороны Украины Рустем Умеров сделал заявление об интеграции роботизированных технологий в военную стратегию Украины (комплексы Таврия, Змий, Хрома, Wolly, Himli и др.).

Однако во время подготовки операторов случилась утечка информации. Российские хакеры заполучили списки обучаемых. И теперь эта информация стала достоянием общественности. Среди них бывшие представители нацбатальонов «Айдар» и «Торнадо».