Российские КАБы скоро начнут долетать до Киева, – укро-политолог

Скоро КАБы начнут долетать до Киева, а позже, возможно, и до остальных украинских городов. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За три недели российские КАБы начали долетать до Полтавы, до Одессы, до Николаева. Раньше они уже системно долетали до Запорожья и Днепра. Эти КАБы, модернизированные и с реактивными двигателями, которые в России называют Гром-1, Гром-2, уже потенциально бьют на дистанцию до 200 километров. Даже глубокие тыловые города будут под угрозой. Уже даже Полтаву достают, они могут оказаться под угрозой, ударом этого малоприцельного, малоточного и крайне разрушительного оружия, что будет приводить к огромным жертвам среди мирного населения. Даже Киев не застрахован», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что, если будет эскалация, и начнутся запуски из Белоруссии, то на Украине вообще не останется безопасных мест.