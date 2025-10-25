Российские КАБы скоро начнут долетать до Киева, – укро-политолог

Скоро КАБы начнут долетать до Киева, а позже, возможно, и до остальных украинских городов. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За три недели российские КАБы начали долетать до Полтавы, до Одессы, до Николаева. Раньше они уже системно долетали до Запорожья и Днепра. Эти КАБы, модернизированные и с реактивными двигателями, которые в России называют Гром-1, Гром-2, уже потенциально бьют на дистанцию до 200 километров.

Даже глубокие тыловые города будут под угрозой. Уже даже Полтаву достают, они могут оказаться под угрозой, ударом этого малоприцельного, малоточного и крайне разрушительного оружия, что будет приводить к огромным жертвам среди мирного населения. Даже Киев не застрахован», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что, если будет эскалация, и начнутся запуски из Белоруссии, то на Украине вообще не останется безопасных мест.

«Если война будет дальше эскалировать, вопрос времени, когда это оружие будет долетать и до Киева, и до Черкасс, и до Кропивницкого, и до многих других украинских городов.

А если ситуация снова обострится на белорусской границе, то вся территория Украины будет в зоне поражения этого оружия, которое не только разрушительно, но и крайне массово используется Россией из-за своей простоты относительной и дешевизны.

Это угроза КАБов вместе с угрозой дронов с искусственным интеллектом и интеллектом автоматически наводящихся дронов и всего остального. Это одна из ключевых технологических, стратегических угроз для Украины», – переживает укро-«адекватник», сам отсиживающийся в Польше в ожидании, чья возьмет.

