Российские дроны взяли в кольцо украинский военный аэродром. Ракеты атаковали Змеиный

Олег Кравцов.  
09.06.2025 08:50
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Минувшей ночью ВС РФ снова нанесли комбинированный удар ракетами и дронами по Украине.

По словам противника, в этот раз использовались и гиперзвуковые ракеты, корреспондент «ПолитНавигатора».

Минувшей ночью ВС РФ снова нанесли комбинированный удар ракетами и дронами по Украине. По...

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Украинские мониторинговые каналы сообщают, что Россия массово задействовала фальшивые цели.

Одним из главных объектов атаки стала Ровенская область.

«Очень тяжелая ночь для Ровенщины. Наша область испытала мощный воздушный удар врага», – написал глава военной администрации Александр Коваль.

О результатах атаки он обещает сообщить позже.

«БПЛА берут в кольцо» Дубно в Ровенской области: на регион массовый налет дронов, их очень много», – жаловались ночью украинские паблики.

Точной информации, что именно поражалось в Дубно, нет, но известно, что здесь расположен военный аэродром, в районе которого зафиксирован мощный пожар.

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