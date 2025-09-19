Российские дроны вновь прорвали кольцо ПВО вокруг Киева

Игорь Шкапа.  
19.09.2025 08:44
  (Мск) , Киев
Ночью российские дроны отработали по тыловым регионам, подконтрольным киевскому режиму.

В очередной раз одной из целей удара стал Павлоград в Днепропетровской области.


«Ночью враг массированно атаковал Павлоград. Направил на город беспилотники. Возникло несколько пожаров, их спасатели локализовали», – сообщил гауляйтер области Сергей Лысак.

По его словам, по Никопольскому району отработала российская артиллерия и FPV-дроны.

По некоторым данным, в Павлограде снова поражен химзавод, который выпускает топливо для украинских ракет.

Атакован был и киевский регион, включая столицу.

«По предварительной информации, падение и взрыв БПЛА в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место», – написал ночью киевский мэр Виталий Кличко.

При этом атака на Киев носила не единичный характер. Начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко  признал, что падение российских дронов фиксировалось на нескольких локациях. По его словам, повреждена троллейбусная сеть.

«Выясняем характер возможных повреждений по городу в целом», – добавил Ткаченко.

Командование Воздушных сил ВСУ ночью фиксировала работу российских дронов в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

