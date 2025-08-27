Российские дроны обесточили Сумы

Олег Кравцов.  
27.08.2025 08:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 314
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские дроны в очередной раз атаковали Россию. По данным МО РФ, за ночь было зафиксировано 26 вражеских беспилотников.

В Ростове было попадание в жилой дом. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря загорелась кровля на площади 250 квадратный метров. Жильцы дома эвакуированы.

Украинские дроны в очередной раз атаковали Россию. По данным МО РФ, за ночь было...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В свою очередь ВС РФ атаковали беспилотниками как прифронтовые регионы, так и более глубоки тылы на подконтрольной киевскому режиму территории.

Взрывы звучали в Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской областях.

В Сумах, признали местные власти, поражен инфраструктурный объект. В результате часть города осталась без света и обесточены все объекты водоканала.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить