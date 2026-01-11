«Российская либеральная пресса врала мне десятилетиями!» – иноагент Латынина
Российские либералы всегда работали в унисон с украинской пропагандой – и врали своей аудитории.
Об этом в своём блоге заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я задумываюсь: а как же так получилось, что в начале войны я была на стороне Украины, что там светлая демократия, а Путин врёт? Это потому, что я в фоновом режиме потребляла российскую оппозиционную прессу. И не сильно вдавалась в то, что она говорит.
Например, мне всё время объясняли, что на Донбассе российские войска сами обстреливают мирных жителей. Если кто-то кого-то обстрелял – обязательно это должны быть россияне.
А теперь я смотрю – оказывается, на Донбассе с 2014 года погибло 8 тысяч человек. Сейчас в этой войне погибло 14 тысяч мирных человек, из них больше 3 – на территории России и Донбасса.
Получается, на территории России и Донбасса с 14 года погибло немногим меньше людей, чем на Украине с 22-го. И я понимаю, что мне врали», – сказала Латынина.
«Сами сепаратисты говорили, какая ужасная ситуация в Донецке, ходят бандиты и отжимают автомобили. Я думала, что с украинской стороны такого не было. Но Ганула, которого убили, в Одессе открыто называли рэкетиром. Стерненко крышует наркоту в Одессе.
Скажите, в Майдан кто стрелял? Почему я не из российской оппозиционной прессы, а из расследования Кочановского узнаю, что стреляли действительно правые.
Я всегда смеялась, когда нам рассказывали, что за всем этим стояла Америка. Но переслушиваю плёнку, на которой Нуланд в 14 году обсуждает, кого поставить руководить Украиной.
И у меня ощущение, что меня грандиозно наёжили. И даже не с 14 года, а раньше. И я понимаю, что вся та картина, с которой мы радостно пришли к 22 году, была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте. И что многие тезисы Путина гораздо больше соответствовали действительности», – возмущалась она.
