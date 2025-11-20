Российская армия в Покровске бьёт ВСУ стратегией «золотого моста» – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
20.11.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 417
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские войска полностью завладели инициативой в Красноармейске, и теперь будут ждать отступления разрозненных группировок ВСУ, чтобы их уничтожить.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вооружённые силы РФ медленно, но с нарастающим давлением, сжимают клещи окружения, с западного и восточного фланга. Бои в Покровске ведутся на отдельных очагах, но сплошной линии обороны ВСУ там уже нет.

Уверенно заявлять про окружение я бы не стал, так как горловина шириной от 2-3 километра еще остается свободной, но находится по контролям дронов противника, который применяет тактику золотого моста.

В настоящее время россияне предпринимают попытки создать второе внутреннее кольцо. Анализ ситуации дает мне основание сделать вывод, что командование группы Центр ВС РФ закончили выполнение намеченного плана по изоляции поля боя.

И теперь, по логике, спешить им особо некуда, так как они владеют инициативой – и будут ждать, какие действия будет предпринимать наше командование», – сказал Стариков.

«Наше командование, понимая серьезность сложившейся ситуации, на протяжении уже двух недель предпринимает меры по деблокаде нашего гарнизона. Но главное, для чего всё это делалось – взятие под контроль Родинского – пока не удается.

Реальное положение дел можно охарактеризовать как критическое, но если ничего не предпринимать и не менять стратегию, то оно будет ухудшаться с нарастающим эффектом.

Решена ли судьба Покровско-Мирноградского укрепрайона? Да, с точки зрения военного дела его спасти может только чудо, но на войне чудес не бывает», – жаловался он.

