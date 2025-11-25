«Российская армия показывает, что время торга прошло» – Стешин

Максим Столяров.  
25.11.2025 13:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 67
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ситуация на поле боя такова, что Киеву пора становиться очень сговорчивым.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы говорим, что мирный план Трампа по многим пунктам нам подходит, но и динамика на поле боя нас тоже устраивает. Текущая динамика к каким темпам нас может вывести?» – спросил ведущий.

«Темп и так такой, что товарищи в Раде из Совета по обороне и безопасности визжат, не зная, что делать. Наши окружают Гуляйполе, задвигался этот спящий участок фронта.

Там дальше нет никакой обороны, Гуляйполе эвакуировалось давно. Главная примета – закрываются банкоматы, супермаркеты АТБ, и Новая почта, и всё, город готов стать дотационным, как шутят в Интернете – перейти под контроль российской армии. Гуляйполе находится в низине, мы – на высотах. Окружаем и продвигаемся дальше», – сказал Стешин.

«Пусть Украина будет посговорчивей. Не переписывать вместе с европейскими плутократами мирные договора, как им удобно, а выполнять то, что предложил Путин и Трамп.

И российская армия не то что намекает, а явно показывает, что время торга прошло», – подытожил он.

