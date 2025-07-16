России нужно стать привлекательнее Запада для соседних стран – Соин
Чтобы обзавестись союзниками, Россия должна стать витриной для окружающих стран.
Об этом на канале «Книжный день центр» заявил профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как России уменьшить количество врагов на периферии, которое постоянно растет?», – спросил ведущий.
«Дело в том, что Россия должна сама стать витриной для окружающего пространства. Люди, проживающие по периметру, должны видеть уровень жизни выше, степень защищенности граждан выше, перспективы развития для молодежи шикарные, лифты работают социальные. И что страна набирает потенциал научно-технический, промышленный, производственный, образовательный и так далее, в медицине, в сфере науки, космоса и прочее.
Параллельно с этим любая страна, которая к нам примыкает или какая-то группа, они тут же получают визуальную, ощутимую плюшку. Они получают преимущество перед теми, кто пока думает, с нами быть или с Западом», – сказал Соин.
«И мы сможем шаг за шагом таким образом перетянуть на свою сторону очень многих. Вот почему, допустим, Молдова поплыла в сторону Евросоюза, и там сейчас у власти вот эта хунта прозападная, соросовская?
Потому что они увидели, какое количество грантов дает Евросоюз на общественные организации. Они увидели, какое количество тех же мест и прочего для обучения, для науки дает Евросоюз бесплатно», – добавил он.
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