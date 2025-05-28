России нужно решительнее заканчивать СВО военным путем – дипломат из США

Анатолий Лапин.  
28.05.2025 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия поступает неверно, ограничивая себя в накале конфликта на Украине. Ей нужно действовать более решительно, обеспечив себе военную победу – это напугает Запад и заставит отступить.

Об этом в эфире видеоблога телеведущей Рейчел Блевинс заявил бывший советник Республиканской партии по вопросам внешней политики, отставной американский дипломат Джим Джатрас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия поступает неверно, ограничивая себя в накале конфликта на Украине. Ей нужно действовать более...

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«Я понимаю, что русские очень обеспокоены этим. Они не хотят, чтобы конфликт расширялся. Но я не думаю, что они понимают, что опасность эскалации конфликта, по крайней мере, на мой взгляд, будет еще больше, если они продолжат действовать постепенно. Они не решат проблему, потому что Запад расценивает это как слабость», – отметил он.

«А для западных режимов это провокационная слабость. Если бы они решительно и бесповоротно положили конец конфликту, я думаю, это напугало бы их, Запад, больше, чем если бы они продолжали тянуть время и демонстрировать слабость.

Другими словами, если русские закончат конфликт демонстрацией силы и решимости, я думаю, это заставит их отступить», – заключил Джатрас.

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