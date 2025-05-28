России нужно решительнее заканчивать СВО военным путем – дипломат из США

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Россия поступает неверно, ограничивая себя в накале конфликта на Украине. Ей нужно действовать более решительно, обеспечив себе военную победу – это напугает Запад и заставит отступить.

Об этом в эфире видеоблога телеведущей Рейчел Блевинс заявил бывший советник Республиканской партии по вопросам внешней политики, отставной американский дипломат Джим Джатрас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что русские очень обеспокоены этим. Они не хотят, чтобы конфликт расширялся. Но я не думаю, что они понимают, что опасность эскалации конфликта, по крайней мере, на мой взгляд, будет еще больше, если они продолжат действовать постепенно. Они не решат проблему, потому что Запад расценивает это как слабость», – отметил он.