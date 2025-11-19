России нужна новая верфь для арктических судов

Росатому в ближайшие годы необходимо построить еще два ледокола, чтобы наращивать грузопоток на Северном морском пути (СМП).

Об этом зам гендиректора Росатома Андрей Некипелов заявил на парламентских слушаниях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По текущим планам к 2030 году планируемый грузопоток должен достичь 109 млн тонн. Сегодня – под 40. Для обеспечения запланированного грузопотока потребуется от 100 до 120 судов арктического класса. На сегодняшний день единственная судоверфь, которая в состоянии делать эти суда необходимой грузоподъемности и тоннажа, – это «Звезда». Она загружена. На ней изготавливается порядка 25 судов по заказам «Новатэка» и Роснефтефлота. Фактически на этом мощности закончились.

Для того, чтобы нам наращивать использование СМП, который для части проектов является безальтернативным способом реализации продукции с северных территорий, нам требуются решения по арктическому судостроению», – сказал Некипелов.