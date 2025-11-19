России нужна новая верфь для арктических судов

Елена Острякова.  
19.11.2025 13:04
  (Мск) , Москва
Просмотров: 364
 
Арктика, Дзен, Россия, Сюжет дня, Транспорт


Росатому в ближайшие годы необходимо построить еще два ледокола, чтобы наращивать грузопоток на Северном морском пути (СМП).

Об этом зам гендиректора Росатома Андрей Некипелов заявил на парламентских слушаниях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Росатому в ближайшие годы необходимо построить еще два ледокола, чтобы наращивать грузопоток на Северном...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По текущим планам к 2030 году планируемый грузопоток должен достичь 109 млн тонн. Сегодня – под 40. Для обеспечения запланированного грузопотока потребуется от 100 до 120 судов арктического класса. На сегодняшний день единственная судоверфь, которая в состоянии делать эти суда необходимой грузоподъемности и тоннажа,  – это «Звезда». Она загружена. На ней изготавливается порядка 25 судов по заказам «Новатэка» и Роснефтефлота. Фактически на этом мощности закончились.

Для того, чтобы нам наращивать использование СМП,  который для части проектов является безальтернативным способом реализации продукции с северных территорий, нам требуются решения по арктическому судостроению», – сказал Некипелов.

Он подчеркнул, что строить суда для Арктики должна обязательно российская компания.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить