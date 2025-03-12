РФ заблокировала больше денег Запада, чем тот российских – Кох
Об этом мало говорят, но на территории России заблокировано больше западных денег, чем на Западе российских. Поэтому и так тормозится процесс экспроприации российских средств.
Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть же еще такой вид сотрудничества, как инвестиции, как экспорт капитала. Я напомню вам, что в ответ на заморозку активов российских в Европе и в Америке, их на общую сумму – примерно 300 миллиардов, Путин ввел так называемые счета типа С, на которых блокировал деньги западных инвесторов, которые в Москве хранились, их ценные бумаги и так далее.
Так вот, по подсчетам экспертов, заблокировано порядка 340 миллиардов. Ну я думаю, что это же больше в России заблокировано, чем заблокировано на Западе. Это, кстати говоря, одна из главных причин, почему никак не решается конфискация, потому что Путин сказал, что если вы эти конфискуете, то я ваши конфискую. Просто об этом в Украине не говорят. Кстати говоря, среди этих 300 заблокированных миллиардов в России основные деньги – это американские», – заявил Кох.
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