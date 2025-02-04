Режим Зеленского умудрился получить «желтую карточку» от Трампа  

Вадим Москаленко.  
04.02.2025 08:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 424
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США потребовали о украинской власти безоговорочно выполнять все условия или быть замененными на более сговорчивых.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США потребовали о украинской власти безоговорочно выполнять все условия или быть замененными на более...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«США заявили о том, что на Украине фактически должны пройти выборы в 2025 году. И неважно, будет война или не будет. «В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны», – говорит Келлог. Это самое важное. Это фактически желтая карточка нашей администрации и шантаж: «Если вы не будете принимать наши условия, то вы пойдете на выборы. И наши условия, наша модель переговоров, завершения войны примет следующий президент, следующее правительство и следующий парламент».

Если вы не согласны, то идите и доказывайте на выборах вашу способность представлять украинское общество. И вы ее, скорее всего, не докажете». Особенно если они поддержат какого-нибудь Залужного или Буданова, вы ее не докажете. Тогда и не о чем говорить. Поэтому подписывайте то, что мы предлагаем. Быстро на все соглашайтесь. Иначе для вас дальше будет хуже», – сказал Бортник.

«И второе. Возможно, это элемент консолидированной, координированной политики с Москвой. Это элемент заигрывания с Москвой: «Вот, посмотрите, мы конструируем вам реального переговорщика». И США также опасаются того, что когда-то Украина при поддержке, например, нового правительства Британии или кого-то еще, решит откручивать обратно любые соглашения.

Трампу нужно стабильное соглашение. Соглашение, которое проработает хотя бы 4 года», – подытожил эксперт.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить