Резервы не спасают даже приоритетную для Сырского курскую группировку – эксперт
Стабильное, но не очень быстрое продвижение ВС РФ на фронтах обусловлено тем, что украинское командование постоянно вбрасывает новые и новые резервы. Однако к весне возможно истощение одной из сторон и резкое изменение ситуации.
Об этом на канале «НО.Медиа из России» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С прошлого выпуска ВС РФ взяли 25 населённых пунктах. Это свидетельствует о продолжающемся неуклонном постепенном продвижении (не произношу слова «наступление») по всем фронтам. В том числе, даже в Курской области, которая снабжается Сырским в приоритетном порядке. Туда направляются самые лучшие части, там чаще всего происходят ротации и т.д. Даже там у российской армии есть несомненные продвижения и населённые пункты, которые перешли российской армии.
Но военно-политическое руководство Украины последние полтора месяца усиленно пытается остановить продвижение российской армии в Донбассе, туда направляются резервы, они там уже воюют. Не то чтобы особый результат, но, тем не менее, по некоторым параметрам эксперты фиксируют замедление продвижения российской армии», – сказал Ширяев.
По его мнению, всё решится весной.
«Думаю, до мая точно будет очевидно, остановилось ли всё, или это просто действия резерва украинского, который обеднеет людьми. Люди гибнут, получают ранения, появилось дезертирство в немалых объёмах в ВСУ. Это тоже значимый фактор, который надо принимать во внимание, когда подсчитываешь силы сторон.
Может, эти резервы исчерпаются. И эти два людских потока, с одной стороны контрактники ВС РФ, с другой – мобилизованные на Украине, сходятся в различных частях фронта, часть из них выбывает потом. И у кого этот поток восполняет потери, тот и продемонстрирует весной резкое изменение ситуации», – заключил эксперт.
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