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Стабильное, но не очень быстрое продвижение ВС РФ на фронтах обусловлено тем, что украинское командование постоянно вбрасывает новые и новые резервы. Однако к весне возможно истощение одной из сторон и резкое изменение ситуации.

Об этом на канале «НО.Медиа из России» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С прошлого выпуска ВС РФ взяли 25 населённых пунктах. Это свидетельствует о продолжающемся неуклонном постепенном продвижении (не произношу слова «наступление») по всем фронтам. В том числе, даже в Курской области, которая снабжается Сырским в приоритетном порядке. Туда направляются самые лучшие части, там чаще всего происходят ротации и т.д. Даже там у российской армии есть несомненные продвижения и населённые пункты, которые перешли российской армии. Но военно-политическое руководство Украины последние полтора месяца усиленно пытается остановить продвижение российской армии в Донбассе, туда направляются резервы, они там уже воюют. Не то чтобы особый результат, но, тем не менее, по некоторым параметрам эксперты фиксируют замедление продвижения российской армии», – сказал Ширяев.

По его мнению, всё решится весной.