«Решение принято: уничтожать не стрелы, а лучника» – НАТО обзаводится ударными ракетами для атак вглубь РФ

Константин Серпилин.  
30.09.2025 22:58
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 388
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны Североатлантического альянса приняли решение на закупки высокоточного ударного оружия.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из зала заметили, что было много разговоров о наземных оборонительных возможностях и ПВО – «но насколько нам нужны наступательные возможности НАТО, чтобы держать врага в страхе?».

«Наступательное оружие – да. Хорошая новость в том, что все союзники НАТО согласились купить высокоточное ударное оружие, которое необходимо, чтобы уничтожить лучника, а не просто ответить на стрелы.

Так что это то, что НАТО сейчас собирается сделать, чего раньше не было ни у кого, кроме США и ещё некоторых стран. Так что нам нужно больше такого оружия. И этот выбор был сделан в Гааге, когда речь зашла о целях», – ответил Бауэр.

